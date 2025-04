Debütant ersetzte Legionär, Duo feierte Abschied

Das 0:4 – Salzburg gewann lediglich zwei Sätze – stellten die Weichen für Wels vorab in Richtung Finaleinzug. Für Salifou, der nach Frankreich zurückkehrt, und Sanchi – er geht zu einem Ligarivalen – war es zugleich der Abschied aus Salzburg. Salifou bedankte sich: „Es waren auf Klub-Ebene zwei meiner schönsten Jahre hier!“ Sanchi ergänzte: „Ich habe hier den Sprung in die erste Liga geschafft. Salzburg ist für mich die schönste Stadt in Österreich. Jetzt wird es nach vier Jahren Zeit für den nächsten Schritt.“