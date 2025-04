Muhr sendete klare Botschaft im Lungau-Derby

Frühe Richtungsweisung

Muhr startete engagiert und dominant in das prestigereiche Duell. Die frühe Führung spielte den Hausherren in die Karten und war sportlich sowie emotional ein echtes Highlight: Sebastian Schlick - nach monatelanger Pause wegen eines Kreuzbandrisses zurück im Kader – traf per traumhaftem Volley nach einem weiten Ball von Libero Mario Aigner – ein Moment, der selbst hartgesottene Fans rührte. „So zurückzukommen ist einfach stark“, lobt ihn Gruber zurecht.