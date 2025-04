Meghan mit Look wie die Herrscherin der Dunkelheit

Star-Friseur als Retter in der Not

In ihrer haarigen Not wandte sich Meghan an ihren Freund und Hochzeitsfriseur Serge Normant, der ihr Kadi Lee empfahl. „Wir trugen Masken und alles drum und dran. Es war eine verrückte Zeit, aber ich erinnere mich genau an diesen Tag“, so Meghan.