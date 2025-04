SPÖ-Vorsitz: Winkler-Konkurrent Schneider gibt auf

Wechsel in der Landesregierung am 3. Juli

Die nächsten Schritte sind ebenfalls fixiert: Wie von der „Krone“ erstmals berichtet, steht die Übernahme des Sitzes in der Landesregierung am 3. Juli an. An diesem Donnerstag tagt der Landtag zum letzten Mal vor den Ferien, vom geschäftsführenden zum tatsächlichen Parteivorsitzenden soll Winkler dann am Landesparteitag am 27. September gewählt werden. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, sollen doch auf den Tag genau zwei Jahre später in Oberösterreich die Landtagswahlen über die Bühne gehen – mit Winkler als Spitzenkandidaten der SPÖ.