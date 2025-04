„Du existierst zwar, doch du bist unsichtbar“

Das musste auch Attila am eigenen Leib verspüren: Die Lähmungs- erscheinungen wanderten, alle zehn Minuten musste er von einer Seite auf die andere umgelagert werden. „Das war schon eine Herausforderung“, bestätigen auch die Intensivpfleger. Heute hilft Attila mit „Besuchsdiensten“ anderen, die dasselbe Schicksal erleiden. Sobald jemand mit GBS eingeliefert wird, läutet bei ihm das Telefon. Etwa fünf Patienten mit derartigen Symptomen werden pro Jahr auf der Station behandelt – in seltenen Fällen endet der Verlauf sogar tödlich. Die Unterstützung hilft den Betroffenen am allermeisten. Seine Erfahrungen will er nun in einem Buch samt Dokumentarfilm veröffentlichen.