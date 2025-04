Wo dem E-Auto kaum mehr der Saft ausgehen kann

An 5903 Stationen können Besitzer von Elektroautos in Niederösterreich ihre Fahrzeuge „auftanken“. Damit bietet das weite Land die meisten Stromtankstellen im Bundesländer-Vergleich, gefolgt von Oberösterreich und Tirol. Die Bundeshauptstadt Wien rangiert in dieser Bilanz nur an fünfter Stelle.