Spezielle Ostern | Freundlich wie gebrechlich

Spezielle Ostern. Ostern in Rom: Das hat etwas zu bieten, dafür wäre gar kein Heiliges Jahr so wie heuer notwendig. Hunderttausende Touristen und Pilger bevölkern die italienische Hauptstadt und den Vatikan, quasi die Hauptstadt der Katholiken. Diesmal ist Rom noch spezieller als ohnehin sonst schon. Das liegt auch nicht zuletzt an einem ganz speziellen Touristen: JD Vance, der auf seine Weise spezielle Stellvertreter des speziellen US-Präsidenten Donald Trump weilt samt Familie in Rom und im Vatikan. Und macht dort allen Vorurteilen, die man gegenüber – zumal amerikanischen – Würdenträgern, manche meinen: Wichtigtueren, haben könnte, alle zweifelhafte Ehre: Man sperrt für ihn das Kolosseum und schmeißt die Normaltouristen aus dem Monument, um Vance Platz zu machen. Der kommt dann nicht einmal selbst, gesperrt wurde letztlich nur für den Besuch von Frau Vance, der „Second Lady“… Der Vizepräsident selbst schafft es schließlich doch noch, den Papst zu treffen – obwohl so eine Zusammenkunft zuvor nicht in Aussicht gestellt war. Ob da politischer Druck eine Rolle spielt? Ob sich der US-Vizepräsident nachdrücklich Zugang zu Kolosseum wie zum Papst verschafft hat?