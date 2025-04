Selenskyj willigt Waffenruhe über Ostern ein

Wie berichtet, hat Putin am Samstagnachmittag eine Waffenruhe angekündigt und das mit Ostern begründet. Er rief die ukrainischen Streitkräfte auf, in diesem Zeitraum ebenfalls die Waffen niederzulegen. Zunächst klang es aber nicht so, als würde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einer „österlichen“ Waffenruhe von Samstagnachmittag (17 Uhr MESZ) bis Sonntagnacht (23 Uhr MESZ) zustimmen.