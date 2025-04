Schon am Ostermontag ruft das Rechbergrennen laut

Rund 80 Kilometer Wegstrecke liegen zwischen dem Rechberg und dem Demmerkogel. In der kommenden Woche sind die beiden Bergrallye-Strecken aber nur einen Wimpernschlag voneinander entfernt. Wenn am Ostermontag mehr als Hundert Boliden über die knapp zwei Kilometer lange Piste in St. Andrä/Höch fetzen, ist es für die meisten die Vorbereitung auf das heimische Saisonhighlight, das nur sechs Tage später stattfindet – der Große Bergpreis von Österreich.