Den Trainer verletzt! Doch Avdijaj darf spielen

Schnee von gestern. Nach einigen Wanderjahren mit Auf und Abs hat der heute 28-Jährige seine sportliche Heimat in Hartberg gefunden und blüht im (seelenruhigen) Umfeld in der Oststeirermark regelrecht auf. Gemeinsam mit Sturm-Partner Patrik Mijic sorgte Avdijaj in Hartberg für 49 Scorerpunkte in Liga und Cup. Allein der quirlige Spielmacher verbuchte dabei 25 Punkte und ist im ÖFB-Cup mit sieben Toren bester Torschütze des Bewerbs. Donis ist einer der Hauptakteure für den Finallauf der Steirer, will sich jetzt nicht nur den Cup sichern, sondern auch die „Krone“ für den besten Torjäger.