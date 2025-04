Heiß auf Showdown! „Derbysieg bedeutet uns alles“

Zum Saisonstart siegte Austria 3:0 in Döbling, dann die Vienna 1:0 in der Generali-Arena. Für die Blau-Gelben soll es am Samstag (17, live auf ÖFB TV) auch daheim Grund zum Jubeln geben. „Für uns ist es das prestigeträchtigste Spiel. Ein Derbysieg ist das Schönste, bedeutet uns alles“, so Trainer Mark Dobrounig, der wieder Torfrau Pia Piplits nach Knieblessur zur Verfügung hat. Zuletzt war auch Lucie Schlimé fraglich, Luxemburgs Teamkeeperin konnte nach Wirbel- und Muskelproblemen aber spielen. „Sonst hätte mit Isa Schneiderbauer, die schon im Goalietraining dabei war, eine Verteidigerin im Tor gespielt. So hätten wir auf das Spielerische gesetzt.“ Was braucht es im Derby? „Die Basics: Zweikämpfe. Laufstärke. Spielerische Lösungen und kühlen Kopf.“