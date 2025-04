„Verfrühtes“ Osterfeuer forderte Feuerwehren

„Großer Feuerschein im Bereich Jufa Maria Lankowitz“ – mit dieser Einsatzinfo wurde am Gründonnerstag kurz nach 23 Uhr die Feuerwehr Maria Lankowitz zu einem Brand alarmiert. Wie sich herausstellen sollte, stand ein am Pibersteinsteinsee vorbereiteter Osterhaufen in Flammen – was eigentlich erst am Samstag im Zuge des Karsamstag-Brauchtums passieren hätte sollen.