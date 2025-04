Bizarres Lobhudeln von Trumps Kabinettsmitgliedern

Vor der Presse ruft Trump an einem ovalen Tisch im Weißen Haus ein Kabinettsmitglied nach dem anderen auf und lässt berichten: Und fast jeder beginnt seinen Rapport mit einer Schmeichelei. Tech-Milliardär Elon Musk etwa, der gar kein Regierungsamt bekleidet, aber mit am Tisch sitzt, fängt seinen Bericht über die jüngsten Kürzungen mit den Worten „Dank Ihrer fantastischen Führung“ an.