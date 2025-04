Vollbremsung, Sturz: Mopedlenker schwer verletzt

Ins Schleudern geraten und gestürzt

Für den 29-Jährigen hatte dies fatale Folgen: Er leitete eine Vollbremsung ein, geriet dadurch ins Schleudern und kam zu Sturz. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. „Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert“, so die Exekutive weiter.