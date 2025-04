Der 80. Geburtstag? „Ein Tag wie jeder andere“

„Krone“: Sie feiern heuer einen runden Geburtstag – und gehen auf Tournee. Verraten Sie uns etwas über das Programm?

Marianne Mendt: Ich habe mich dramaturgisch ganz und gar nicht auf meinen 80er spezialisiert, der Ende September stattfinden wird. Das wird für mich ein Tag wie jeder andere sein. Außer, dass mir jetzt a bissl mehr weh tut und alles nicht mehr so schnell geht. Aber was die Musik betrifft – und vor allem meine Freude an der Musik -, da hat sich nichts verändert. Und darum führt das Programm quer durch das Gemüsebeet meines Lebens.