Serie an Bränden hielt Berufsfeuerwehr auf Trab

Gartenhaus ging in Flammen auf

Um 18 Uhr stand dann das Gartenhaus eines Zweifamilienhauses in der Floridsdorfer Floridusgasse in Vollbrand. Fensterscheiben des Hauses gingen zu Bruch, ein Übergreifen der Flammen konnte aber verhindert werden. Mit der Hilfe von Wasserwerfern konnte das Häuschen abgelöscht werden. Der Dachbrand am Graben entpuppte sich am Abend dann schließlich als Kellerbrand, bei dem der Rauch durch Schächte nach oben drang. Zwei Personen waren emotional derart überfordert, dass sie betreut werden mussten.