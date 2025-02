Das Bundesheer hat seine erste Frau Generalmajor

Tanner freute sich über die „erfahrene Offizierin“ und zugleich „starke Frau“ an der Spitze des Gesundheitswesens im Österreichischen Bundesheer und darüber, dass sie erstmals eine Frau in den Rang eines Generalmajors und damit in eine so bedeutende militärische Position habe ernennen dürfen. „Mittlerweile stehen Frauen an der Spitze von Direktionen, Abteilungen und auch in Verbänden der Truppe“, so Tanner.