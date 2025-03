Frauen stärken hierzulande das Bundesheer

In puncto Frauen hat das niederösterreichische Bundesheer die Nase vorn, und das nicht nur am heutigen Weltfrauentag: Mit 171 Soldatinnen liegt das weite Land beim Frauenanteil österreichweit auf Platz eins. „Frauen bereichern uns mit ihren Fähigkeiten und Perspektiven – wenn wir Frauen stärken, stärken wir das Bundesheer und damit unsere gesamte Gesellschaft“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.