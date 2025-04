Rapid baut im Saisonfinish auf Burgstaller-Effekt

Zwei Kurzeinsätze über knapp zehn beziehungsweise 25 Minuten hat der 35-Jährige nach einer langen Zwangspause wieder in den Beinen. Burgstaller hatte am 14. Dezember 2024 infolge eines tätlichen Angriffs vor einer Wiener Innenstadt-Disco unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten. Die Fortsetzung seiner Karriere schien daraufhin ungewiss. Am Sonntag kam der Routinier im Derby gegen die Austria in Hütteldorf in der 67. Minute aufs Spielfeld, es war das erste Heimspiel für ihn seit 1. Dezember 2024 (0:1 gegen Blau-Weiß Linz). In der 70. Minute schoss Mamadou Sangare das 2:0.