„Money time!“ – Rapids Leichtigkeit ist zurück!

Dem 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel bei Djurgarden in Stockholm ließ Rapid einen 2:0-Derbysieg gegen die Austria folgen, in Hütteldorf ist nach den beiden Lebenszeichen die Leichtigkeit zurück. Vor dem Rückspiel am Donnerstag gegen die Schweden warnt Trainer Robert Klauß aber vor zu großer Euphorie, meint: „Es fehlt noch viel zu dem, wie wir Fußball spielen wollen.“