Nächstes Kleinflugzeug in New York abgestürzt

Dritter Absturz heuer in den USA

Der Absturz der Maschine reiht sich in mehrere Luftfahrt-Unglücke in den USA in diesem Jahr ein. Erst in der vergangenen Woche waren beim Absturz eines Hubschraubers in den Hudson-Fluss in New York sechs Menschen gestorben. Im Jänner stießen über der US-Hauptstadt Washington ein Armeehubschrauber und ein Passagierflugzeug zusammen. Dabei kamen 67 Menschen ums Leben.