Meinl-Reisinger: Ball liegt bei Russland

Am Montag sind die EU-Außenministerinnen und -außenminister in Luxemburg zusammengekommen, um über die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten zu beraten. Es sei über einen Monat her, dass sich die Ukraine zu einem umfassenden Waffenstillstand bereit gezeigt habe, sagte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.