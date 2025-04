Lehrerin nennt Schüler bei Wunschnamen: Gefeuert

Erster dokumentierter Fall unter neuer Regelung

Laut Medienberichten handelt es sich um den ersten öffentlich bekannten Fall, in dem eine Lehrkraft in Florida aufgrund der sogenannten „Preferred Name Rule“ ihren Job verliert. Die Regel ist Teil einer umfassenden Bildungsagenda unter Gouverneur Ron DeSantis, der bereits 2022 das sogenannte „Don’t Say Gay“-Gesetz unterzeichnet hatte, das Unterricht zu Themen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität in Grundschulen verbietet und später auf alle Jahrgangsstufen ausgeweitet wurde.