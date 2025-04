250.000 Euro mit Drogen verdient: Dealer gefasst

Ein Drogen-Pärchen dealte im großen Stil. Seit Oktober vergangenen Jahres beschäftigt sich das Stadtpolizeikommando Klagenfurt intensiv damit.

Dabei hatten die Ermittler einen 43-jährigen bosnischen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz und ohne Beschäftigung in Österreich im Visier. „Der Mann steht im Verdacht, Suchtgift – konkret Heroin und Kokain – in größeren Mengen im Stadtgebiet von Klagenfurt gewinnbringend an eine Vielzahl von Suchtgiftabnehmern verkauft zu haben.