Das schützt bei willkürlicher Handy-Durchsuchung

Ein französischer Forscher, der im März mehr als einen Tag lang von der US-Polizei am Flughafen festgehalten wurde, schließlich Handy und Laptop abgeben musste und ausgewiesen wurde; ein US-amerikanischer Anwalt mit dominikanischen Wurzeln, der dem Grenzbeamten bei der Rückkehr in die USA sein Smartphone präsentieren sollte: Derlei Vorfälle häufen sich seit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und viele US-Reisende sind nun entsprechend verunsichert. Muss man sich so eine Vorgehensweise gefallen lassen oder hat man das Recht, die Durchsicht höchst persönlicher Daten auf dem Smartphone zu untersagen? Und wenn ja, wie schützt man die Inhalte am besten: Fingerabdruck, Gesichts-Scan oder schlicht Passwort?