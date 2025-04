Katy Perry präsentiert ihren Glamour-Raumanzug

Perry will im All singen

Außerdem verriet Perry auf Instagram, dass sie während ihres kurzen Ausflugs ins Weltall das tun möchte, womit sie berühmt geworden ist: „Ich glaube, ich werde singen, ich werde ein bisschen singen, ich muss im Weltraum singen“, sagte die 40-Jährige in einem kurzen Clip, in dem sie die Trainingskapsel für ihre Reise zeigte. „Ich habe 15 Jahre geträumt, dass ich in den Weltraum fliege“, schrieb die Sängerin zu dem Video. Nun werde dieser Traum wahr.