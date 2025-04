Chalamet und Jenner turteln beim Coachella

Die beiden wurden am Samstag Händchen haltend beim Eingang des Festivals in der kalifornischen Wüste bei Los Angeles gesichtet. Jenner war bereits in Tanzlaune, Chalamet küsste sie und legte den Arm um seine Freundin. Später erschien der Schauspieler auf dem offiziellen Livestream während des Auftritts der britischen Sängerin Charli XCX als Fan bei der Hauptbühne.