Jubiläumsparty: Stars feiern die 30. Sommer-Musi

Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht: „Es gibt kaum noch eine Musikveranstaltung inklusive TV-Übertragung, die so lange Bestand hat und noch immer für tolle Quoten sorgt“, so Veranstalter Sepp Adlmann stolz. Denn zum nunmehr 30. Mal werden am 13. und 14. Juni heuer heimische und internationale Stars aus der Schlager- und Volksmusikwelt auf der Bühne in St. Oswald für ausgelassene Partystimmung sorgen.