Bleibt Trio bei Austria? „Es ist gerade lustig!“

Zudem äußerte sich Werner über den Status quo bei der Austria. Nach der jüngsten Nullnummer gegen den WAC zeigte sich der 63-Jährige verwundert über die mediale Berichterstattung. „Ich habe noch immer das Gefühl, dass uns nicht jeder zutraut, dass wir da vorne mit dabei sind“, sagte er. „Wir sind stabil und haben es uns verdient, dass wir in diesen Sphären sind.“ Die Tabelle lüge nicht, es sei kein Zufall, dass die Veilchen nach 24 Runden vorne mitspielen, ergänzte Werner. „Austria Wien ist am richtigen Weg und das darf nicht immer von einem Resultat am Wochenende abhängen.“