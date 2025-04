Als sich ein Haufen Alphatiere zum Titel raufte

Wenn man in Kagran den Eishockey-Meistertitel der Vienna Capitals aus dem Jahr 2005 erwähnt, dann kommen viele schnell ins Schwärmen. Und auf den Schachzug mit den Dressen zu sprechen. „Es war ja so, dass damals in der Best-of-7-Serie immer das Auswärtsteam gewonnen hat“, erinnert sich auch Jim Boni, damals Headcoach der Caps, dass seine Truppe im entscheidenden Spiel sieben am 12. April 2005 zu Hause in den Auswärts-Trikots auflief. Ein psychologischer Trick, der sich bezahlt machte. Die Caps fixierten mit dem 6:2-Heimsieg gegen den KAC den ersten Titel für Wien nach 43 Jahren.