Carolina und Washington erhöhen auf 3:1

Die Carolina Hurricanes und die Washington Capitals haben im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im nächsten Spiel „Matchpuck“ zum Aufstieg. Beide Teams siegten am Sonntag in den vierten Spielen der Eastern Conference auswärts mit 5:2 – die Hurricanes bei den New Jersey Devils, die Capitals bei den Montreal Canadiens. Damit führen sie in der „best of seven“-Serie jeweils 3:1, und sie können den Aufstieg beide auf eigenem Eis fixieren.