Mord an Tochter (15): Lebenslange Haft für Eltern

Für den Mord an ihrer 15 Jahre alten Tochter ist am Freitag ein Ehepaar vor dem Landgericht Mainz in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer von einem gemeinschaftlich begangenen Heimtücke-Mord gesprochen hatte. Die Richter stellten außerdem noch die besondere Schwere der Schuld für beide Angeklagten fest.