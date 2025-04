Neues Glück für diese Tierheim-Schützlinge

„Minnie“ zog im Jänner 2024 aus der Arche Noah in Graz in ihr neues Zuhause – verspielt und mit ihrer markanten schwarz-weißen Zeichnung sofort ins Herz geschlossen. Dort traf sie auf „Nelli“, ebenfalls aus der Arche Noah adoptiert. Die beiden verstehen sich großartig, entdecken gemeinsam die Welt und passen liebevoll aufeinander auf. Ihre Familie ist überglücklich, zwei so besondere Katzen bei sich zu haben.