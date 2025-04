Nach hartem Wahlkampf bleibt Bürgermeister im Amt

FPÖ stellt Vizebürgermeisterin

Zum Zünglein an der Waage wurde daher die FPÖ mit zwei Mandaten. Und sie entschied sich nun für die Liste „Wir“, wie in einer gemeinsamen Aussendung bekannt gegeben wurde. Tulnik bleibt damit Bürgermeister, Karin Kurzmann von der FPÖ wird seine Stellvertreterin. „Nur durch Dialog und Koordination können wir die besten Lösungen für unsere Gemeinde erreichen“, so Tulnik. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats findet am 23. April statt.