Leoben: Streit zwischen SPÖ und ÖVP eskaliert

So soll die Liste Lerchbammer den Finanzdirektor stellen, die aktuelle Finanzdirektorin soll weisungsgebunden unterstellt sein. Neue Positionen sollen nach dem Schlüssel 1:2 besetzt werden (bei drei Positionen geht eine an die ÖVP und zwei an die SPÖ). Unverhandelbar seien auch die Etablierung und Führung einer Start-up-Abteilung und eine angestrebte Ausgabensenkung von 35 Prozent innerhalb von fünf Jahren.