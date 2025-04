„Es verbindet uns weit mehr, als uns trennt!“

Wir können die Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam lösen“, bringt es Bettina Masuch auf den Punkt. Anlässlich der Programmpräsentation für die kommende Saison setzt die künstlerische Leiterin des Festspielhauses St. Pölten auf ein brandaktuelles Motto: Gemeinsinn! „Ich wähle immer einen speziellen Aspekt, für die Vorstellungen, Künstler und Inhalte einer Spielzeit“, so Masuch. Denn gerade jetzt sei es besonders wichtig, zu betonen, was uns verbindet, und nicht was uns voneinander trennt. „Das ist im Moment die Aufgabe von Kunst und Kultur – und die Stärke des Theaters“, sieht die Intendantin einen „sechsten Sinn“ dahinter.