Festspielhaus St. Pölten als Brennglas der Kultur

Die niederösterreichische Landeshauptstadt ist fest in weiblicher Hand. Zumindest was die Kultur betrifft: Seit vergangenem Herbst an der Spitzes des Festspielhauses St. Pölten zu finden ist Bettina Masuch. Nach Stationen in Brüssel, Zürich oder Düsseldorf lenkt die gebürtige Deutsche als künstlerische Leiterin die Geschicke in ihrem „Kraftraum für die Seele“ - wie sie „ihr Haus“ kurz nach Amtsantritt liebevoll bezeichnete.