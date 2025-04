Rakete in Wohnung – Strafe für Berliner Influencer

Viele Menschen verurteilten die Aktion, der junge Mann entschuldigte sich daraufhin in einem Beitrag. Am 4. Jänner war er schließlich festgenommen worden, als er Deutschland verlassen wollte, und in Untersuchungshaft gekommen. Angeklagt wurde er wegen schwerer Brandstiftung und versuchter Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Wegen Sachbeschädigung wurde er jetzt schuldig gesprochen und zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt.



Hier sehen Sie das Video, in dem sich der Influencer entschuldigt: