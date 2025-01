Raketen-Influencer am Flughafen festgenommen

Ihm wird vorgeworfen, eine Feuerwerksrakete gezielt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im dritten Stock geschossen zu haben. Dabei sei „das Mobiliar im Schlafzimmer des 33-jährigen Wohnungsinhabers beschädigt“ worden, so die Exekutive in einer Aussendung. In früheren Medienberichten wurde dagegen berichtet, dass das Geschoss in einem Kinderzimmer explodiert war.