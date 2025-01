Influencer-Chaot feuert Rakete in Berliner Wohnung

Der Influencer Atallah Younes hatte ein Video von dem brenzligen Vorfall auf seinen Kanälen in sozialen Netzwerken geteilt, mittlerweile aber wieder gelöscht. Darin sieht man, wie der junge Mann in Pelzmütze und Daunenjacke eine Rakete in seiner Hand zündet. Diese landet in einem Haus – hinter einem Fenster ist daraufhin ein heller Lichtschein zu sehen.