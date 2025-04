Diettrich: „Dafür gibt es keine Entschuldigung“

Auch die von Tittler genannten Gründe für den geringeren Baufortschritt – Coronapandemie und überhitzter Baumarkt – lässt Diettrich nicht gelten: „Seit 2023 geriet die Baukonjunktur in die Krise und meldete Unterauslastung. Dennoch weist die Landesstatistik auch für 2023 nicht mehr als 364 Fertigstellungen aus.“ Laut Regierungsprogramm hätten zwischen 2019 und 2024 4000 neue gemeinnützige Wohnungen gebaut werden sollen, tatsächlich seien es aber nur 1600 gewesen, rechnet Diettrich vor. Als Positivbeispiel verweist er auf das Nachbarbundesland Tirol, wo bei doppelt so vielen Einwohnern dreimal so viele gemeinnützige Wohnungen gebaut wurden.