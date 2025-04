Kurt Palm: Ein Heimat-Rebell wird 70 Jahre alt

Kurt Palm, Urgestein der österreichischen Kabarettszene und Theaterzampano, hat am Samstag, 12. April, einen runden Geburtstag: Der Oberösterreicher, der mit der Heimatposse „Bad Fucking“ große Bekanntheit erlangte, wird 70 Jahre alt. „Es ist nicht alles gelungen, aber was ich gemacht habe, ist das, was ich wollte“, zieht Palm eine persönliche Bilanz.