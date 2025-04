„Eklatanter“ Fehlschuss: „Passiert nicht sehr oft“

„Manchmal kommt es vor“, sagt Kane nach dem Spiel zu seinem „Sitzer“. „Ich hatte in der zweiten Hälfte noch ein paar Halbchancen. Du musst mit den Höhen und Tiefen umgehen können. Ich analysiere mein Spiel, gute und schlechte Aktionen.“ Beim Rückspiel in Mailand am 16. April braucht der FC Bayern nun dringend seine Tore.