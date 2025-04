„Schau, die Eislutscher mit aufgestelltem Kragen“

Ein österreichischer Golfprofi mit guten Aussichten beim Donnerstag beginnenden US Masters in Augusta, dem prestigeträchtigsten Turnier der Welt – das ist für Hobby-Spieler Marc Janko „eine Sensation“. Der frühere Fußball-Teamspieler sagt über den Weltranglisten-14. Sepp Straka: „Mir imponiert, wie gefasst er in dieser mental so irrsinnig herausfordernden Sportart auftritt.“