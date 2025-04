Trump erhöht Druck auf Notenbank Fed

Sinkende Zinsen unwahrscheinlich

Die Fed sei wegen der gestiegenen Inflation in höchster Alarmbereitschaft, sagte der Zentralbankchef. Dies spricht eher gegen sinkende Zinsen, zumindest in der nahen Zukunft. Die von Trump angekündigten Zölle für US-Handelspartner in der ganzen Welt seien nicht Teil einer Strategie des US-Präsidenten, die Finanzmärkte zum Einsturz zu bringen und die Fed dadurch zu Zinssenkungen zu drängen, sagte der Wirtschaftsberater der US_Regierung, Kevin Hassett. Ein Video, das Trump auf Truth Social teilte, legt das hingegen nahe.