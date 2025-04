„Straßenkraftwerk“ als sauberer Erzeuger von Strom

Spezielles System erzeugt neuen, sauberen Strom

Und so erklärt Huber das System in einer auch für Laien nachvollziehbaren Weise: „Fährt nun ein Kraftfahrzeug über unser System, drückt es unsere sogenannten ,Trigger’ leicht nach unten. Über ein speziell entwickeltes Hydrauliksystem werden diese Impulse von der Straße weg zu unserem Herzstück geleitet: dem Energieumwandler. Dort werden sie in sauberen Strom umgewandelt.“