Ein Spielertyp wie Chabbi lebt aber davon. „Ich bin nicht einer, der drei Spieler ausdribbelt. Ich brauche die Bälle in der Box, so habe ich immer meine Tore erzielt.“ Dass er „nur“ als Joker stach, stört ihn nicht. „Ich versuche immer, alles zu geben. Zudem hatte ich zuletzt eine Entzündung an der Ferse und musste deshalb drei Spiele pausieren.“