Brandstiftung? Auto auf Wiener Straße in Flammen

In der Nacht auf Sonntag wurden die Wiener Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in der Porschestraße in Liesing gerufen. Sofort wurde der betroffene Bereich großräumig abgesperrt, während die Einsatzkräfte die Flammen bekämpften. Der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung steht im Raum.