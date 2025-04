Wild! Olympiasieger Bontus hob ab wie ein Flugzeug

Was für eine wilde und spektakuläre Szene! Valentin Bontus hob bei der Trofeo Princesa Sofia vor Mallorca, die er in der Formula Kite als Dritter beendete, wie ein Flugzeug ab. Passiert ist ihm aber nichts. Spannend: In seinem Umfeld arbeitet nun auch ein Team, das einst für Marcel Hirscher im Einsatz war.