Spätfrost im Steirerland: Gefahr für Obstblüten?

Aktuell ist es noch frühlingshaft mild in unserem Bundesland. Doch die Freude über Spaziergänge im Sonnenschein dürfte am Wochenende vorerst ausgebremst werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreicht uns ein kräftiges Tief: In Graz etwa rasseln die Temperaturen von bis zu 23 Grad auf maximal 9 Grad herunter.